صحيفة: جبل طارق تلقت "تعهدات خطية رسمية" من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سوريا

نقلت صحيفة محلية عن حكومة جبل طارق قولها إنها تلقت "تعهدات خطية رسمية" من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سوريا.

وحسب "رويترز" ذكرت صحيفة جبل طارق كرونيكل اليوم الخميس إن سلطات جبل طارق قررت الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 بعد تلقيها ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا.

وقالت الصحيفة على تويتر "على هذا الأساس، قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر الاحتجاز والسماح للناقلة بالإبحار".

وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية غريس 1 والسماح لها بالإبحار.

ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.

وذكرت صحيفة جبل طارق كرونيكل أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية غريس 1.

وقالت الصحيفة "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق انتوني دادلي إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.

وقال متحدث باسم الناقلة ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.