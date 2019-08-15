صحيفة: جبل طارق تلقت "تعهدات خطية رسمية" من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سوريا

وقالت الصحيفة على تويتر "على هذا الأساس، قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر الاحتجاز والسماح للناقلة بالإبحار".
وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية غريس 1 والسماح لها بالإبحار.
ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.
U.S. asks #Gibraltar to hold tanker carrying Iranian oil in detention#UnitedStates #Iran #OilTanker #Grace1 pic.twitter.com/oO1DiirbWA— Press TV (@PressTV) August 15, 2019
وذكرت صحيفة جبل طارق كرونيكل أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية غريس 1.
وقالت الصحيفة "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق انتوني دادلي إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.
وقال متحدث باسم الناقلة ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.
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