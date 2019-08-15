مسؤول إيراني يكشف عن وجهة الناقلة التي أفرج عنها جبل طارق

نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن مسؤول بحري إيراني قوله، اليوم الخميس، إن مالك ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" أشار إلى أن السفينة ستتجه إلى موانئ في البحر المتوسط وذلك بعد قرار سلطات منطقة جبل طارق الإفراج عنها.

وحسب "رويترز" نقلت الوكالة عن جليل إسلامي، مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قوله "وفقا لإعلان من مالك الناقلة، فإن وجهة غريس 1 ستكون موانئ في البحر المتوسط ".

وقررت سلطات منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا الإفراج عن الناقلة لكنها لم تحدد بعد موعدا لذلك خاصة بعد تلقيها طلبا أمريكيا جديدا في اللحظات الأخيرة باحتجاز الناقلة.

وقال السفير الإيراني في لندن في وقت سابق من اليوم الخميس، إن أمريكا "بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء".

وحسب "رويترز" اتهم السفير الإيراني في لندن الولايات المتحدة ببذل جهود مستميتة لمنع سلطات جبل طارق من الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 مضيفا أن الجهود الأمريكية باءت بالفشل.

وقال السفير حميد بعيدي نجاد في تعليق بالفارسية على تويتر "بذلت أمريكا محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة لكنها منيت بهزيمة نكراء".

وأضاف "كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة وستغادر جبل طارق قريبا".

وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية "غريس 1" والسماح لها بالإبحار.