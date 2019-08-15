بيان: كوكايين وكحول ومضادات للاكتئاب في جسد سفاح أوهايو

أصدرت مصلحة الطب الشرعي، في مقاطعة مونتغمري الأمريكية، اليوم الخميس، بيانا، بشأن مطلق النار في دايتون بولاية أوهايو، الأسبوع الماضي، الذي تسبب في مصرع 9 أشخاص.

أعلن طبيب مصلحة الطب الشرعي، كنت هارشبارغر، في مؤتمر صحفي، أنه عثر على آثار كوكايين وكحول داخل جسد مسلح دايتون، كونور بيتس، وقت إطلاقه النار الجماعي، بالإضافة إلى أدوية مضادة للاكتئاب، بحسب شبكة "فوكس" الأمريكية.

وكانت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، كشفت عن صدمة تلقاها منفذ حادث إطلاق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة، وهي مقتل شقيقة مرتكب الحادثة.

وقال قائد شرطة مدينة دايتون، إن الشرطة قتلت المسلح بيتس، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.

وتابع، أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.

Dayton mass shooting suspect identified as 24-year-old Connor Betts https://t.co/wTaL4rFpP4 pic.twitter.com/ZiEBH9DeET — Paul Preston (@a21rpaul) August 5, 2019

ووقع حادث دايتون، التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع جنوب غربي أوهايو بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، السبت، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت تقارير صحفية أن كونور بيتس، منفذ مذبحة دايتون ( ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) كان يخطط لتنفيذ إطلاق النار في المدرسة.

قال مدير المدرسة الثانوية، بيلبروك، إن كونور بيتس، البالغ من العمر 24 عامًا، قد طُرد منذ عدة سنوات من المدرسة لأنه كتب "قائمة أهداف إطلاق نار" بأسماء الطلاب على جدار المرحاض، بحسب صحيفة "ذي ميرور".

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قائلا، "إنه لا مكان للكراهية في بلادنا".

وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي، إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين. وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونغرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.