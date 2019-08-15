ترامب يقول إنه يعتقد أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وأن الحرب التجارية مع بكين ستكون قصيرة نوعا ما.

وأبلغ ترامب الصحفيين، "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين. هم يريدون بشدة إبرام إتفاق".

وقال ترامب عن الحرب التجارية، "أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوي.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعا ما".

“If they don’t get this Trade Deal with the U.S. done, China could have it first recession (or worse!) in years. There’s disinvestment in China right now. Also, the Fed is too tight (I agree).” Steve Moore, Heritage Foundation — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت، اليوم الخميس، أن بكين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية في مواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض أحدث رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة، إن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.

وأعلنت الولايات المتحدة، في أوائل الشهر الجاري، إنها ستفرض رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول، مما يشمل فعليا جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

لكن ترامب تراجع عن جزء من الخطة، يوم الثلاثاء، إذ أرجأ فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية.

ويأمل ترامب من قراره في تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأمريكية.

وسيتم تطبيق الرسوم على تلك المنتجات اعتبارا من منتصف ديسمبر/كانون الأول.