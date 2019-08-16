اليابان تؤكد عدم وجود خطر على أمنها من مقذوفات كوريا الشمالية

قالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة،لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة "، مشيرة إلى أن "المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".

JUST IN: Japan confirms no security threat from N. Korea projectiles: gov'thttps://t.co/7VDcSuHwc2 — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 16, 2019

هذا وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفين لم تحدد طبيعتهما باتجاه بحر اليابان.

وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

(URGENT) N. Korea fires two unidentified projectiles into East Sea: JCS https://t.co/4dl4ZALB51 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 15, 2019

ويعد الاختبار هو الجولة السادسة من عمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية منذ 25 يوليو / تموز.