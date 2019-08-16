ترامب: أمريكا تحتاج للمزيد من المصحات العقلية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح مرافق خاصة للمرضى العقليين في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم السماح لهم بالتجول في الشوارع.

قال دونالد ترامب بأن أمريكا بحاجة للمزيد من المصحات العقلية، على خلفية إطلاق النار الجماعي الذي حصل مؤخرا في كل من تكساس ودايتون.

وأضاف: "أريد أن يتذكر الناس كلمة "مرض عقلي"، هؤلاء الذين يعانون من مرض عقلي ولا أحد يتحدث عن ذلك، نحن بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة للمرضى العقليين، وفتح مؤسسات خاصة، لا يمكن السماح لهؤلاء الأشخاص بالتواجد في الشوارع".

يذكر بأنه في صباح 3 أغسطس/آب، فتح أحد سكان إل باسو في تكساس والبالغ من العمر 21 عاما، النار في سوبر ماركت، الأمر الذي أدى لمقتل 22 شخصا وإصابة 20 آخرين.

ويرجح بأنه قد ارتكب جريمته بدافع عنصري حيث كان في عداد القتلى مواطنون مكسيكيون.

كما وقع حادث إطلاق نار آخر في منطقة أوريغون في دايتون، راح ضحيته 10 أشخاص و30 مصابا.