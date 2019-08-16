ظريف: احتجاز ناقلة النفط الإيرانية كان عملا غير قانوني تماما

رفض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أقوال الحكومة البريطانية التي ادعت بأن ناقلة النفط الإيرانية قد نقضت قوانين الحظر الأوروبي.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له، مساء أمس الخميس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أرفقها بصورتين لرسالتين من السفير الإيراني في لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية، أحدها باللغة الفارسية.

وقال ظريف:

إن سفارتنا في لندن أطلعت وزارة الخارجية البريطانية بأن إجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لا تنطبق بشأن إيران.

Our London Embassy note to UKFCO:

-Protested the illegal detention of Grace1;

-Repeated public statements about destination; &

-Made it crystal clear that EU sanctions do NOT apply to Iran—a position shared by most Europeans.



Nothing changes the fact: detention was 100% unlawful pic.twitter.com/lwJ2gYKpf6 — Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2019

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى بيان وزارة الخارجية البريطانية الداعم للحظر الأوروبي، مضيفا:

"لم يتغير أي شيء واحتجاز ناقلة النفط "غريس 1" كان عملا، غير قانوني، تماما".

يشار إلى أن سلطات جبل طارق قررت، أمس الخميس، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بعد احتجازها، بصورة غير قانونية، لفترة 40 يوما.

وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية عرقلة الإفراج عن الناقلة الإيرانية، حيث طلبت من حكومة جبل طارق عدم اتخاذ القرار بالإفراج عنها، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.