باكستان تعلن مقتل أحد جنودها بنيران هندية في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونشر اللواء آصف غفور، المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل جندي باكستاني بنيران هندية، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجانبين، الباكستاني والهندي.

Another brave son of soil laid his life in the line of duty. Sepoy Muhammad Sheeraz embraced shahadat due to Indian firing in Buttal Sector along LOC. pic.twitter.com/BAozVnsuGY — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 16, 2019

وسبق أن أعلنت باكستان، مساء أمس الخميس، أن ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود قتلوا بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام.

وصرح اللواء آصف غفور، في تغريدة سابقة على "تويتر" بأن "القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة".

In efforts to divert attention from precarious situation in IOJ&K,Indian Army increases firing along LOC.

3 Pakistani soldiers embraced shahadat. Pakistan Army responded effectively. 5 Indian soldiers killed, many injured, bunkers damaged. Intermittent exchange of fire continues. pic.twitter.com/wx1RoYdiKE — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 15, 2019

وأضاف غفور أنه "يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار".

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه "لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي للحصول على تعليق".

يأتي سقوط القتلى في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.