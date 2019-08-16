الحرس الثوري: إيران تقف بصلابة أمام تحالف الشيطان الأكبر والشياطين الصغار

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، الأدميرال علي فدوي، بأن بلاده تقف بصلابة أمام تحالف الشيطان الأكبر والشياطين الصغار.

وأشار الأدميرال فدوي إلى انتصارات جبهة المقاومة، مبينا أن الكثيرين ممن شاركوا في الجبهة السورية لم يروا انتصار الثورة الإسلامية، وحتى أن بعضا منهم كان من دول أخرى، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وقال الأدميرال فدوي:

إن هؤلاء حققوا ببسالتهم الانتصار لجبهة المقاومة، واستشهد العديد منهم في هذا السبيل، وهو أمر تحقق في ضوء قوة الثورة الإسلامية.

وأوضح فدوي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بصلابة أمام تحالف الشيطان الأكبر أمريكا والشياطين الصغار.

وتابع نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، الأدميرال علي فدوي، قائلا:

إن مسؤولي دولة كبرى حينما يرون قادة الحرس الثوري خلال مختلف الاجتماعات معهم يسألون مندهشين أنه كيف تمكنا من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.

وأضاف، أنه لا أحد في العالم كان يتصور بأن تعمل إيران على توقيف ناقلة نفط بريطانية.

وأشار الأدميرال فدوي إلى "تركيز العدو في هذه المرحلة على ترويج الفساد وعدم العفة في المجتمع الإيراني"، داعيا "النسوة الثوريات خاصة أسر الشهداء الكرام للتصدي لهذه المؤامرة المعادية".

وقال الأدميرال فدوي:

إنه في مقدمة النسوة هنالك النسوة من أسر الشهداء اللواتي يمكنهن إحباط هذا المخطط المعقد الذي يقوم به الشيطان الأكبر وجميع الشياطين الصغار".