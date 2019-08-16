الرئيس الإندونيسي يطلب موافقة البرلمان على نقل العاصمة من جاكرتا

طلب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، موافقة البرلمان الرسمية على نقل العاصمة من مدينة جاكارتا إلى جزيرة كاليمانتان.

وقال فيدودو، في كلمة أمام إحدى غرفتي مؤتمر الشعب الاستشاري (البرلمان الإندونيسي): "أطلب موافقة أعضاء مجلس ممثلي الأقاليم والشيوخ وغيرهم من كبار الشخصيات الاجتماعية، بل وبشكل خاص موافقة الشعب الإندونيسي بأسره لنقل عاصمتنا إلى جزيرة كاليمانتان"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وطرحت فكرة نقل العاصمة أول مرة منذ 60 عاما في عهد حكم الرئيس سوكارنو وهو الرئيس الأول لإندونيسيا بعد نيلها الاستقلال.

وأعلنت سلطات إندونيسيا، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها تخطط لنقل عاصمة البلاد التي تقع على جزيرة يافا بسبب الازدحام السكاني الشديد، حيث يبلغ عدد سكان جزيرة يافا التي تقع عليها العاصمة جاكارتا نسبة 60% من سكان البلاد ويبلغ عدد سكان مدينة جاكارتا ذاتها 10 ملايين نسمة.

ويبلغ عدد سكان المدن المجاورة للعاصمة حوالي 30 مليون نسمة أخرى. ويسبب هذا الازدحام الشديد في نشوء مشاكل في مجالي الصحة والبيئة.

وخلال العقدين الماضيين، باشرت السلطات مشروعا لإلغاء مركزية الحكومة، في محاولة لمنح المزيد من السلطة السياسية والموارد المالية للمجالس البلدية.