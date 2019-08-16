البيت الأزرق يعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ

عقد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني اليوم الجمعة، بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ مقذوفين مجهولين باتجاه بحر ا-- ليابان.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن بدأت الاجتماع صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس ،تشونغ أوي-يونغ، مشيرا إلى تلقي الرئيس مون تقارير موجزة عن الأوضاع، وفق وكالة "يونهاب".

ويشار إلى أن الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية لمقذوفين من المناطق الواقعة على سواحلها الشرقية يعد الأحدث ضمن سلسلة إطلاقات قام بها الشمال لصواريخ باليستية أو أنظمة صواريخ أخرى، وفقا لما صرح به الجيش الكوري في وقت مبكر من اليوم.

الجدير بالذكر أن البيت الأزرق عقد اجتماعا طارئا للوزارء المعنيين بالأمن بدلا من جلسة للجنة الدائمة لمجلس الأمن في استجابته لإطلاقات الشمال الصاروخية السالفة في الأسابيع القليلة الماضية.