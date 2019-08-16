"ترامب مجنون"...سياسية دنماركية تهاجم الرئيس الأمريكي

هاجم عدد من السياسيين الدنماركيين فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، واصفين إياه بـ"المجنون".

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض رغبة الرئيس الأمريكي في شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، بغرض توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

لترد عليه ممثلة حزب الشعب الدنماركي، سورين إسبيرسن، قائلة: "إذا كان صحيحا بأن ترامب يعمل على هذه الفكرة، فهذا دليل قاطع على أنه قد أصبح مجنونا".

وتابعت قائلة: "إن فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف من مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية هي فكرة مجنونة تماما".

رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوك راسموسن علق، قائلا: "هذه مزحة يجب أن تكون كذبة أبريل...لكنها ليست بوقتها".

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

كما علق ممثل حزب المحافظين، راسموس يارلوف، قائلا: "من بين كل الأشياء المدهشة...هذا هو الأكثر إثارة للإعجاب...انسوا ذلك".

Out of all things that are not going to happen this is the most unlikely. Forget it. https://t.co/0ChJvOVJW7 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 15, 2019

وعلق مايكل أوستروب من حزب اليسار، قائلا: "غرينلاند ليست للبيع! الزمن الذي كان فيه من الممكن شراء الأراضي والناس ذهب من زمن بعيد. وآمل من حكومتنا أن تعلن بالنيابة عن الشعب الدنماركي عن ذلك بوضوح لدى زيارة ترامب للدنمارك".

Nej, @realDonaldTrump - Grønland er ikke til salg! Tiden hvor man bare kunne købe områder og folk er heldigvis slut for mange år siden. Det forventer jeg også, at regeringen på vegne af rigsfællesskabet, vil forklare i både klar og præcis tale, når Trump besøger Danmark #dkpol — Michael Aastrup (@michaelaastrup) August 16, 2019

ممثل الحزب الراديكالي، مارتن ليدجورد علق، قائلا: "آمل أن تكون هذه مزحة. هذه فكرة رهيبة تهدد خطر عسكرة غرينلاند واستقلال أقل للجزيرة ناهيك على أنها خسارة كبيرة للدنمارك".