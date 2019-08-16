أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط في أمريكا في 2019 وترفعها لعام 2020

موسكو- سبوتنيك. وبحسب التقرير، سيبلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة في العام الجاري 12.3 مليون برميل يومياً، أما في عام 2020 – 13.54 مليون برميل. وتواصل توقعات "أوبك" تثبيت انخفاض سرعة نمو إنتاج النفط الأميركي في العام القادم.
يذكر أن بلدان "أوبك+" كانت قد وافقت في أوائل يوليو الماضي، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس/ آذار 2020 .
وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يناير/ كانون الأول عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وتقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" – بما قدره 400 ألف برميل يوميا.
ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
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