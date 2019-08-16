بقرار من المحكمة... الصابون حق للأطفال المهاجرين المحتجزين في أمريكا

وذكرت شبكة "فرانس برس" أن تأكيد المحكمة، أمس الخميس، جاء في رد على طلب طعن تقدمت به الحكومة لقرار حول شروط استقبال هؤلاء القاصرين.

يذكر أن وزارتي الداخلية والعدل الأمريكيتين رأتا في مرافعات الاستئناف أن واجب ضمان "السلامة والعناية الصحية" المدرج في قانون صدر في 1997، لا يشمل بالضرورة شروط نوم القاصرين المحتجزين ولا تأمين معدات للعناية الصحية لهم لأن النص لا يتحدث عن ذلك بشكل واضح، إلا أن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو قالوا: "نختلف كثيراً مع هذا الرأي".

وكتب القضاء في ردهم أن "العمل على ضمان حصول الأطفال على غذاء مناسب بكميات كافية وشربهم مياها صالحة وإيوائهم في منشآت مزودة بالمعدات الصحية وحصولهم على الصابون ومعجون الأسنان وعدم حرمانهم من النوم، أمور لا بد منها بالتأكيد لسلامة الأطفال".

وأشار القضاة إلى أن "المحكمة التي أصدرت الحكم الأول كانت محقة في عدم ترك هذه المعايير لتقديرات الحكومة وحدها".

وجرت عمليات تفتيش في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين التابعة للشرطة على الحدود، والتي كشفت أنهم يعانون ظروفا وصفت بأنها غير إنسانية، منها اكتظاظ المراكز ونوم محتجزين على الأرض ومراحيض بلا أبواب ودرجات حرارة منخفضة جدا، وفقا لـ"فرانس برس".

وتعاني أمريكا تدفقا للمهاجرين على الحدود مع المكسيك، وقد أوقف هناك 82 ألف مهاجر في يوليو/ تموز، وهو عدد أقل بـ21 بالمئة عما كانوا عليه في يونيو/ حزيران، وكان عددهم بلغ بين مارس/ آذار ويونيو أكثر من مئة ألف مهاجر.