تركيا: مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا يبدأ عمله الأسبوع المقبل

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة في سوريا، سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.

وقال أكار، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء، "لا يوجد لدينا أي تفسير حول تعاون حلفائنا مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وننتظر منهم إنهاء ذلك في أقرب وقت".

وأضاف وزير الدفاع التركي، أنه "تم الالتزام إلى الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشن طن، دون أي مشاكل، وننتظر الالتزام به في المستقبل".

يشار إلى أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا لإقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا، لتكون ممرا آمنا لعودة المهجرين إلى ديارهم، يوم 7 أغسطس/ آب الجاري.

وتهدد تركيا بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك، ولاحقا، قررت أنقرة تأجيل العملية العسكرية بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا.

وكانت أنقرة اتهمت الإدارة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في شمال سوريا.

ويعقد وفد عسكري أمريكي اجتماعات رفيعة المستوى حاليا في أنقرة، لبحث الأوضاع في شمال سوريا.

وتريد أنقرة إقامة منطقة آمنة بعمق لا يقل عن 30 كيلومترا، فيما اقترحت واشنطن منطقة بعمق ما بين 7 إلى 8 كيلومترات لتنفيذ العملية التركية.