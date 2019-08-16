وزير الدفاع الهندي: الظروف قد تحدد من سيقوم بالضربة النووية الأولى

نيودلهي – سبوتنيك. وفي هذا السياق أوردت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية مقتطفا من تعليق سينغ، على احتمال تصعيد النزاع مع باكستان المجاورة مستقبلا "الهند كانت حتى يومنا هذا ملتزمة بسياسة ألا تكون الجهة الأولى في استخدام السلاح النووي من ترسانتها العسكرية. إلا أن مدى احتمال أن يتغير هذا الموقف في المستقبل يتوقف على الظروف."
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند بالتخطيط لعمل عسكري في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين؛ بحسب "رويترز".
وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.
وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.
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