Widgets Magazine
تسجيل
19:09 16 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    ذوبان الجليد في غرينلاند

    رغبة ترامب بشراء غرينلاند ليست الأولى في تاريخ أمريكا... أشهر صفقات شراء الأراضي

    © AP Photo / NORDFOTO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا في السؤال حول إمكانية شراء أكبر جزيرة في العالم وضمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

    الرئيس الأمريكي، وفقا لمصادر مطلعة في البيت الأبيض، يبدي اهتماما متزايدا بالسؤال حول إمكانية شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية من أجل ضمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

    حيث يناقش باهتمام موضوع الجزيرة ومواردها بالإضافة لأهميتها الجيوسياسية وإمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

    كما أنه طلب من المستشار القانوني في البيت الأبيض دراسة المشروع قانونيا، في الوقت الذي أيد بعض المستشارين خطة ترامب، واصفين إياها بالمجدية اقتصاديا، في الوقت الذي وصفها آخرون بأنها "حماسة سريعة" من الرئيس ولن تتحقق.

    تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية شهد عددا من الوقائع المماثلة في عهود رؤساء سابقين، تمثل بشراء بعض الأراضي وضمها لأمريكا وأشهرها:

    شراء آلاسكا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واشنطن 24 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Leah Millis
    "ترامب مجنون"...سياسية دنماركية تهاجم الرئيس الأمريكي

    اشترت الولايات المتحدة الأمريكية آلاسكا من روسيا في عام 1867 بمبلغ وصل في ذلك الوقت لـ7 مليون و200 ألف دولار.

    حيث قررت روسيا بيعها لأمريكا كونها لا تلبي غاياتها ولعدم توفر القدرة اللازمة على حمايتها، لتقرر روسيا بيعها، في الوقت الذي تميزت فيه العلاقات بين البلدين بالأكثر من جيدة في ذلك الوقت.

    واستثمرت روسيا عائدات الصفقة في بناء سكك حديدية وسط البلاد.

    لويزيانا الفرنسية

    اكتشفها الفرنسيون وحصلت على تسميتها تكريما للملك الفرنسي لويس السادس عشر، ليضمها لاحقا الإسبان، ليعيدها لاحقا نابليون لفرنسا.

    وبعد أقل من شهر بيعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 23 مليون دولار، وبلغ حجم المساحة المباعة ضعف حجم أمريكا في ذلك الوقت، وتشغلها حاليا ولايات أيوا وأركنساس ولويزيانا وميسوري ونبراسكا

    وأجزاء من ولايات وايومنغ وكنساس وكولورادو ومينيسوتا ومونتانا وأوكلاهوما وشمال داكوتا الجنوبية.

    نيو مكسيكو وتكساس مقابل 15 مليون دولار

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
    ترامب يسعى لشراء أكبر جزيرة في العالم وضمها لأمريكا

    اشترت أمريكا من المكسيك كلا من نيو مكسيكو وتكساس في عام 1848 مقابل 15 مليون دولار، وهي جزء من ولاية أريزونا وكاليفورنيا العليا.

    ليتم لاحقا وصفها بأنها ضمن اتفاقية "غوادالوبي-هيدالجو" المبرمة بعد الحرب المكسيكية الأمريكية. ومثلت مساحة الأراضي المباعة 40٪ من الأراضي المكسيكية.

    جزر العذراء

    قبل الحرب العالمية الأولى حاولت أمريكا شراء هذه الجزر من الدنمارك، لكن الاتفاق لم يتم إلا في عام 1917، لتدفع أمريكا ثمن الجزر 25 مليون دولار، وهو ماعادل في ذلك الوقت نصف ميزانية الدول الأوروبية السنوية.

    فلوريدا بالمجان

    استحوذت الولايات المتحدة على فلوريدا من إسبانيا بموجب اتفاق في عام 1819. وتعتبر الصفقة فريدة من نوعها في أن المنطقة الضخمة رسمياً ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجانا.

    أبرم وزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدمز اتفاقية تعهدت بموجبها أمريكا بدفع مطالبات المواطنين الأمريكيين للحكومة الإسبانية. لتنشأ واشنطن لجنة لمدة 3 سنوات، جمعت ما يقرب من 2000 مطلب للسكان لتدفع الحكومة 5.5 مليون دولار في هذه الدعاوى.

    انظر أيضا:

    غرينلاند ترد على ترامب: لسنا للبيع
    الكلمات الدلالية:
    أراضي, شراء, ترامب, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك