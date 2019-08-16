مجلة: ألمانيا مستعدة للتضحية لتفادي الركود

أوردت مجلة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة، أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا ستكون على استعداد للتضحية والتخلي عن قاعدة الميزانية المتوازنة وأخذ ديون جديدة للتصدي لركود محتمل.

أفادت "رويترز" أن وزارة المالية رفضت التعقيب على تقرير "دير شبيغل" الذي دفع اليورو للصعود أمام الدولار الأمريكي.

وتتصاعد المخاوف بشأن احتمال إنزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود بعد أن أدى تراجع الصادرات بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي ونزاعات الرسوم الجمركية والمخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انكماش بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الثلاثاء إنها لا ترى أي حاجة إلى حزمة لتحفيز الإنفاق العام للتصدي لآثار تباطؤ الاقتصاد. وأضافت أن حكومتها لا تزال ملتزمة بمستوى مرتفع للاستثمارات العامة.

يذكر أن ألمانيا تتبنى ميزانية متوازنة منذ عام 2014 وهي قاعدة مالية سنها وزير المالية المحافظ السابق فولفجانج شيوبله وأبقى عليها خلفه الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس.