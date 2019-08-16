بعد 5 أشهر من الهجوم على مسجدي نيوزيلندا... الشرطة تجمع أكثر من 12 ألف قطعة سلاح

أعلنت شرطة نیوزیلندا، الیوم الجمعة، تسلمھا 12183 قطعة سلاح منذ حادثة اقتحام مسلح مسجدین في مدینة كرایستشیرش في مارس/ آذار الماضي ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة عشرات آخرین.

قال نائب مفوض الشرطة النیوزیلندي، مایك كلیمنت، في بیان إن "موقف حاملي الأسلحة الناریة تجاه قرار تسلیم الأسلحة كان رائعا"، مضيفا أن عناصر الشرطة المشاركین في حملات إعادة الشراء تلقوا ردود أفعال "إیجابیة".

وحظرت حكومة نیوزیلندا امتلاك الأسلحة بعد أسابیع من حادثة اقتحام مسجدي كرایستشیرش التي نفذھا الأسترالي برینتون تارانت، في حین لا یزال أمام حاملي الأسلحة مھلة حتى 20 دیسمبر/ كانون الأول المقبل لتسلیم أسلحتھم.

ونظمت الحكومة حملات لإعادة شراء الأسلحة حیث دفعت حتى الآن 22.4 ملیون دولار نیوزیلندي (14.43 ملیون دولار أمریكي) من إجمالي 168 ملیون دولار خصصتھا ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

یذكر أن تارانت قام في 15 مارس/ آذار الماضي بإطلاق النار على المصلین في مسجدي "النور" و"لینوود" في كرایستشیرش باستخدام بنادق ألية، ما أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة عشرات آخرین.

وكانت الحكومة النيوزيلندية أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي خفض مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى متوسط، بعد شهر من تعديله إلى مرتفع في أعقاب الهجوم الإرهابي.

ونظرت المحكمة العليا في نيوزيلندا مؤخرا في قضية الإرهابي برينتون تارانت، حيث مثل الأسترالي أمام محكمة، ووجهت له 49 تهمة قتل إضافية ووجهت له 39 اتهاما بالشروع في القتل، واتهم بجريمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم.