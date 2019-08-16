إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

ذكر المكتب الصحفي التابع للجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار انطلقت في جنوب إسرائيل، محذرة السكان المحليين من القصف المحتمل من قطاع غزة.

تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي: "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم".

وقال أفيخاي أدرعي ، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات إنذار في مدينة سديروت وفي كيبوتسات أوهانير، نير أم، إيرز، وجيفيم ومستوطنة إبيم، تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي استنفر قواته على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، ويقوم بأعمال بحث وتفتيش في الأماكن التي يشتبه أن تكون القذيفة سقطت فيها، دون الإعلان عن وقوع إصابات".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي، بعد الإعلان عن إصابة مستوطنين إسرائيليين بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون بمدينة الخليل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت بمدينة الخليل، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على منفذ العملية.

وأفادت الصحيفة في خبرها المقتضب أن مستوطن (17 عاما) أصيب بإصابات خطيرة، ومستوطنة (19 عاما) أصيبت بإصابات متوسطة، جراء عملية دهس، بالقرب من مستوطنة إليعيزر بتجمع "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة الخليل.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنين في المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وبأن الشاب الذي قام بعملية الدهس قتل على يد قوات الجيش الإسرائيلي، بعد مطاردة له، حيث كان يقود سيارته بسرعة شديدة.