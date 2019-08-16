رقم قياسي... ترامب يتفوق على إلتون جون

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته في تفوقه على المغني البريطاني إلتون جون في مؤشر الجمهور الذي يحضر كلماته، وذلك خلال خطاب ألقاه في ولاية نيو هامبشاير، أمس الخميس.

وكتب ترامب في صفحته على "تويتر": "نبأ عظيم! الليلة حطمنا الرقم القياسي في عدد الحضور الذي كان قد سجله إلتون جون خلال حفله الموسيقي في إستاد SNHU Arena في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير"، دون أن يقدم أي أرقام دقيقة حول عدد جمهوره.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2019 г.

وأوضح موقع "برايتبارت نيوز" الإخباري أن ترامب حطم الرقم القياسي في عدد الحضور في الملعب، حيث أنه يتسع لنحو 12 ألف شخص وكان ممتلئا تقريبا.

وتحدث الرئيس ترامب أمام الناخبين في إطار الحملة الرئاسية لعام 2020، إذ ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المذكور.