إعلام: واشنطن تصدر مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، أمراً بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية جريس-1 التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

موسكو، 17 أغسطس - سبوتنيك.هذا وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

يتبع....