زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

نسق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شخصيا عمليات إطلاق صواريخ، فجر يوم الجمعة، باتجاه بحر اليابان.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت: "أشرف الزعيم كيم جونغ أون، على عملية الإطلاق الأخيرة".

قال ممثلون عسكريون جنوبيون، في وقت سابق من الجمعة، من هيئة أركان القوات المسلحة، إن بيونغ يانغ، أطلقت قذيفتين مجهولتين من مقاطعة جانغوون- دو، باتجاه بحر اليابان.

(URGENT) N. Korea fires two unidentified projectiles into East Sea: JCS https://t.co/4dl4ZALB51 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 15, 2019

ووفقا لهم، تم تسجيل الإطلاق في حوالي الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (حوالي الساعة 2:00 بتوقيت موسكو). وكان مدى القذائف 230 كيلومترا، والحد الأقصى للارتفاع - 30 كيلومترا.

وقالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

JUST IN: N. Korea fires unidentified projectiles: S. Korea's militaryhttps://t.co/7VDcSuHwc2 pic.twitter.com/P3Icrji1xE — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 15, 2019



وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة "، مشيرة إلى أن "المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".