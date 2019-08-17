البيت الأبيض: محادثات السلام الأفغانية مستمرة

أكد البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي، يوم الجمعة، لمناقشة محادثات السلام في أفغانستان وإن الاجتماع جرى "بشكل جيد للغاية والمفاوضات مستمرة".

وقال دونالد ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أكملت للتو اجتماعا جيدا جدا بشأن أفغانستان. نحن والكثيرون على الجانب الآخر في تلك الحرب الممتدة منذ 19 عامل - يقصد المتمردين في أفغانستان - نتطلع لعقد صفقة إن أمكن!".

Just completed a very good meeting on Afghanistan. Many on the opposite side of this 19 year war, and us, are looking to make a deal - if possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019

وبحسب صحيفة "واشنطن بوشت" الأمريكية، تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، و"الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية ووضع حد لأطول حرب أمريكية".

وفي وقت سابق، أعلن زاد عن تقدم المفاوضات الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، واصفا إياها بأنها "الأكثر إنتاجية".