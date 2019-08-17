عطل تقني يضرب مطارات أمريكية مختلفة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن ألاف المسافرين واجهوا صعوبات بمطارات أمريكية مختلفة وذلك بسبب عطل بأنظمة إدارة الجمارك الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن العطل حصل في عدة مطارات أمريكية، وقامت إدارة الجمارك بإصدار بيان قالت فيه " إن العطل مؤقت وإن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة".

U.S. Customs system is back online after shutdown caused major delays at airports – USA TODAY https://t.co/Gl88UUN5sw pic.twitter.com/KAaTgl0wZv — voiceofthehwy (@voiceofthehwy) August 17, 2019

وأشارت الصحيفة أن المسافرين عانوا كثيرا في بعض المطارات وذلك بسبب اجراءات يدوية بطيئة والتي تتخذ فترات توقف أطول من المعتاد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الجمارك أعلنت فيما بعد أن نظام عاد إلى العمل في كل المطارات الأمريكية.