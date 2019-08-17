اليابان تؤكد شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

أكدت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، على خطة شراء المقاتلات الأمريكية ذات الإقلاع القصير والهبوط العمودي "إف-35 بي".

وجاء في نص البيان، أن "إف-35 بي"، تلبي جميع حاجات الدفاع اليابانية بصفتها مقاتلة قصيرة المدى وذات هبوط عمودي، وفي حال لزم الأمر ستتمركز المقاتلات على حاملات الطائرات "إدزومو" و"كاغا"، والأخيرة ستغير مهامها لتصبح حاملات طائرات الهليكوبتر، بحسب صحيفة "جابان تايمز".

وحسب ميزانية البلاد لعام 2020 من المخطط شراء ست طائرات "إف-35 بي"، وبحلول 2023 تستعد اليابان لشراء 18 مقاتلة من هذا النوع، وتكلف المقاتلة الواحدة 130 مليون دولار تقريبا.

خصصت اليابان 47.5 مليار دولار لأغراض الدفاع هذا العام، وهذا يضم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية "Aegis Ashore"، وشراء طائرات مقاتلة من طراز "F-35" وصواريخ اعتراضية من طراز "SM-3".

يذكر أن اليابان تقوم بإنشاء وحدة عسكرية فضائية.