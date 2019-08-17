مقر جديد لوكالة الفضاء الأمريكية في الولايات المتحدة

ونقلت وكالة "CBSNEWS" الأمريكية تصريحات بريدنستين الذي أوضح أن نظام الهبوط سيكون هنا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل- ألاباما.
وشدد قائلا "القرار لم يتخذ من فراغ تاريخ مركز مارشال في بناء مركبة الفضاء أبولو قبل 50 عاما".
وتأتي المهمة الجديدة للقمر، المرجح أن تتكلف ما بين 20 و30 مليار دولار خلال خمسة أعوام، في وقت تسعى فيه ناسا بمساعدة شركاء من القطاع الخاص لاستئناف مهام الفضاء المأهولة التي تنطلق من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.
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