مقر جديد لوكالة الفضاء الأمريكية في الولايات المتحدة

كشف مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم بريدنستين، أن مركز مارشال لرحلات الفضاء في ولاية ​ألاباما​ سيصبح مقرا لبرنامج الوكالة المقبل الذي يهدف لبناء مركبة تنقل رودا للقمر مجددا بحلول العام 2024.

ونقلت وكالة "CBSNEWS" الأمريكية تصريحات بريدنستين الذي أوضح أن نظام الهبوط سيكون‭‭‭ ‬‬‬هنا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل- ألاباما.

وشدد قائلا "القرار لم يتخذ من فراغ تاريخ مركز مارشال في بناء مركبة الفضاء أبولو قبل 50 عاما".

وتأتي المهمة ​الجديدة​ للقمر، المرجح أن تتكلف ما بين 20 و30 مليار ​دولار​ خلال خمسة أعوام، في وقت تسعى فيه ناسا بمساعدة شركاء من ​القطاع الخاص​ لاستئناف مهام الفضاء المأهولة التي تنطلق من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.