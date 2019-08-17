لاريجاني: الشعب اللبناني و"حزب الله" وجها صفعة قوية للإسرائيليين والأمريكيين

أشاد رئيس ​مجلس الشورى​ الإيران​ي، ​علي لاريجاني​، بالذكرى الـ13 لحرب تموز 2006، حيث اعتبر أن الشعب ال​لبنان​ي و​"حزب الله"​ وجها صفعة قوية للإسرائيليين والأميركيين.

ونقلا عن وكالة "مهر" الإيرانية، أكد لاريجاني أن تلك الحرب كانت وهم ​الشرق الأوسط​ الجديد الذي خطط له الأميركيون، وتحولت إلى مشروع الشرق الأوسط المقاوم.

كما تحدث لاريجاني عن قضية الإفراج عن ​السفينة​ الإيرانية "غريس 1" والتي اعتبر أن صمود إيران أجبر البريطانيين على إنهاء قرصنتهم البحرية.

وقال بهذه الصدد إلى أن "البريطانيين فهموا أن إمكانات وظروف إيران اليوم ليست كالسابق".

وتوجه لاريجاني إلى ​الإدارة الأميركية​ قائلا "فلتفرضوا ​عقوبات​ على الجميع ولن يحصل شيء وانتم تعانون من تناقض أحمق من شدة أوهامكم".

وختم قائلا أن "الأميركيين يقولون إنهم مستعدون للتفاوض ويرسلون الوسطاء ويفرضون في الوقت نفسه عقوبات على وزير خارجيتنا ​محمد جواد ظريف​".