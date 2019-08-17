قائد عسكري إيراني: حرس الثورة أقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز

كشف نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، الأدميرال علي فدوي، اليوم السبت، أن حرس الثوري الإيراني أقوى من أي وقت مضى في مضيق هرمز والمنطقة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن الأدميرال فدوي أن قوة الحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز قد ازدادت وأصبحت أكثر صلابة.

وأضاف فدوي قائلا "حرس الثورة الاسلامية عقب الاحداث الاخيرة في المنطقة وخصوصا مع ازدياد القوى الأجنبية في مضيق هرمز بات أقوى من أي وقت مضى والعالم يقر بهذا الأمر".

وحذر الأدميرال الإيراني الأعداء من مجرد التفكير والتآمر والاعتداء على إيران قائلا: "إن العدو يختبر الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ اربعين عاما ويجب أن يأخذ العبر من اختباراته السابقة".