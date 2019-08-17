بالفيديو... اشتباكات بين الشرطة الأسترالية ومحتجين صينيين

أصدرت الشرطة في ملبورن تحذيرا، اليوم السبت، بعد مناوشات بين مؤيدين ومعارضين للحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ أثناء مسيرة شارك بها المئات من أفراد الجالية الصينية في المدينة مساء الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني "نحترم حق أفراد الجالية في التعبير عن آرائهم بسلمية وبما يتماشى مع القانون لكننا لن نتسامح مع الخارجين عن القانون أو المنخرطين في سلوك معاد للمجتمع أو عنيف".

وقالت الشرطة إنها استجوبت رجلين على صلة "باعتداء غير قانوني" ثم أطلقت سراحهم لحين استدعائهما مرة أخرى بعد اشتباكات خلال المسيرة التي نُظمت دعما للمحتجين في هونغ كونغ. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن عدد المحتجين في ذروة المسيرة بلغ 600 فرد.

One arrest made of a Chinese student from pro-"One-China" camp. #HongKong rally #Melbourne pic.twitter.com/hmJR4jKCF1 — Maree Ma (@maree_jun) August 16, 2019

واحتشد ما يزيد على 100 شخص في وسط ملبورن، اليوم السبت، في مسيرة تأييد أخرى للمحتجين في هونج كونج. وذكرت صحيفة الجارديان أن عددا قليلا من الأشخاص بدأوا في ترديد هتافات ضد هذه المجموعة لكن الشرطة أبعدتهم.

This is not a humiliation session during the cultural revolution. This is how the Chinese Mainlanders verbally abused Hong Kong protesters tonight in Melbourne. Why do we need more hatred in the world in the name of Nationalism? #HongKongProtests#China #HongKong #Melbourne pic.twitter.com/PBvG5HPmwN — Joshua Yakumangana (@joshyakumangana) August 16, 2019

وخرجت احتجاجات صغيرة مماثلة يومي الجمعة والسبت في مدن أسترالية أخرى.

Do you really think that many Australian people are supporting free HK? No, they just want the money. They can hold a sign for any organization.#HKprotests #Melbourne pic.twitter.com/DWugKyj3YD — vicky (@vicky1028865499) August 16, 2019

ووفقا لإحصاءات حكومية يمثل الصينيون حاليا نحو عشرة في المئة تقريبا من أبناء الجاليات الأجنبية في أستراليا.