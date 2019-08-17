الرئيس الطاجيكي يعلن عن عيدين جديدين في البلاد

وقع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، اليوم السبت، مرسوما يعلن فيه عن عيدين جديدين، من الآن فصاعداً، وبالإضافة إلى أعياد الشمام (البطيخ الأصفر) والبطيخ والعسل، سيجري الاحتفال بأعياد العنب والتفاح.