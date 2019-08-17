الهند تبدأ بتخفيف القيود الأمنية على كشمير

أعلن مفوض التنمية في مدينة سريناغار في إقليم ​كشمير،​ شهيد شودهاري، في تصريح له، اليوم السبت، أن أعمال استئناف خدمات ​الهاتف​ الأرضي انطلقت والقيود سترفع عن معظم المناطق اعتبارا من اليوم وتواصل المقرات الحكومية عملها.

وطمأن المسؤول سكان كشمير بالقول إن "المنتجات الأساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع وشراء السلع وخزنها".

وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".

وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.

وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام آباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.