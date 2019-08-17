كابول تننظر قرار ترامب التاريخي

أعلن الناطق باسم الرئيس الأفغاني، صديق صديقي، أن كابول بانتظار إطلاعها رسميا على المعلومات المتعلقة بشأن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع طاقمه الأمني بشأن أفغانستان وتطورات عملية السلام مع طالبان.

كابل – سبوتنيك. وقال صديقي في مؤتمره الصحفي: "نتطلع بأن يتم إعلام الحكومة الأفغانية بنتائج اجتماع المسؤولين الأمريكان بشكل رسمي قريبا".

وكشف صديقي أن زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام بأفغانستان كان قد تحدث مع الرئيس أشرف غني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة يوم الخميس الماضي حيث أطلعه على البرنامج الذي سيقدمه للرئيس ترامب خلال الاجتماع.

كما أطلع المبعوث الأمريكي المسؤولين الأفغان حول تطورات الجولة الثامنة من المباحثات مع حركة طالبان، حسبما ذكر الناطق باسم الرئيس الأفغاني.

وجدد صديقي "التزام الحكومة الأفغانية الكامل للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق السلام المستدام".

كما شدد على أن أي اتفاق يتم مع حركة طالبان يجب أن تؤدي إلى إعلان وقفا لإطلاق النار، ونبذ العنف، وعدم تحويل أفغانستان إلى ملجئ آمن للإرهابيين، مع دخول الحركة في حوار أساسي مع الحكومة الأفغانية والمشاركة في الحياة السياسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد أمس الجمعة اجتماعا مع كبار المسؤولين في إدارته للاطلاع على إحاطة حول الوضع في أفغانستان والمفاوضات مع طالبان.

ولاحقاً عبر ترامب في تغريدة له على حسابه بتويتر عن "تطلعه لإبرام اتفاق إذا كان ذلك ممكناً".