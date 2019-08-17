تركيا تعثر على أجزاء جديدة من حطام " ميغ – 29" الأذرية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن متخصصين من البحرية عثروا على أجزاء جديدة من حطام طائرة "ميغ – 29 " المتحطمة التابعة للقوات الجوية الأذربيجانية، ولا يزال البحث جاريا عن جثة الطيار و"الصندوق الأسود" للطائرة.

باكو - سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خبراء البحرية التركية عثروا على أجزاء جديدة من حطام طائرة "ميغ-29" التي تحطمت في بحر قزوين التابع للقوات الجوية الأذربيجانية، ويستمر البحث عن جثة الطيار و "الصندوق الأسود" للطائرة، بحسب الظروف الجوية".

وعرضت وزارة الدفاع التركية، لقطات لأجزاء عثر عليها حديثا للطائرة "ميغ – 29" المتحطمة، التابعة للقوات الجوية في أذربيجان .

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، تحطمت مقاتلة أذرية من طراز "ميغ- 29"، في بحر قزوين، قرب العاصمة باكو.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان إنّ المقاتلة "تحطمت أثناء مهمة تدريبية"، وأشارت إلى بدء عمليات البحث عن الطيار الذي كان على متن الطائرة. فيما فتح مكتب المدعي العام العسكري في أذربيجان دعوى جنائية بشأن الحادث.