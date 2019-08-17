"الله يدمره"... جدة رشيدة طليب تهاجم دونالد ترامب

هاجمت جدة عضو الكونغرس الأمريكي، من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إعلان حفيدتها، أمس الجمعة، عدم زيارتها إسرائيل والأراضي المحتلة.

وقالت "مفتية طليب"، من منزلها في قرية بيت العروق، الواقعة في الضفة الغربية، المحتلة من جانب إسرائيل، والبالغة من العمر 90 عاما، إنها تتمنى أن "يدمر الله ترامب"، لتسببه في منع زيارة حفيدتها لها، وفقا لرويترز.

وقالت "طليب" من أسفل شجرة زيتون في منزلها:

"ترامب أخبرني أنني يجب أن أكون سعيدة بأن رشيدة لن تأتي.. فليدمره الله".

وأشار بسام، نجل مفتية طليب، إلى أن والدته لم تر حفيدتها، رشيدة طليب، منذ عام 2006.

Watch the pictorial narrative change to suit the leftists agenda



1) @RashidaTlaib nan preparing for a visit - wonder gran having fun In the city

2) @RashidaTlaib nan post outrage - depressed oppressed Palestinian with nothing but a tree to love pic.twitter.com/tZD6nji9tb — Katie Hopkins (@KTHopkins) August 16, 2019

وأضاف أنها كانت ستذبح خروفا احتفالا بوصولها للأراضي المحتلة، وستعد لها وجبتها المفضلة "محشي ورق العنب".

وتعتبر رشيدة طليب جدتها (مفتية) بأنها والدتها الثانية، وأنها ظلت تدعمها، وتدين رشيدة لها بنجاحها الحالي، ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي.

ورفضت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، أمس الجمعة، الشروط التي وضعتها إسرائيل للتصريح لها بزيارة أهلها في الضفة الغربية، التي اعتبرتها طليب مجحفة، ولم تكشف رشيدة عن الشروط الإسرائيلية.

وكتبت طليب على صفحتها الرسمية في "تويتر" "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة، ليس هذا هو ما تريده مني (جدتي). لقد قررت أن زيارة جدتي تحت هذه الشروط الظالمة يخالف كل ما أؤمن به في نضالي ضد العنصرية والظلم".

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 16, 2019

وأضافت "بعدما تفوقت، فهذا يعطي للشعب الفلسطيني الأمل بأنه يأتي يوما يتحدث فيه شخص عن هذه الظروف اللإنسانية...ولا أسمح لإسرائيل أن تطفا هذا النور عن طريق إذلالي واستخدام حبي وتعلقي بهذا المجتمع من أجل الخضوع لسياستها القمعية والعنصرية."

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية، صباح الجمعة، إنه قرر السماح لعضوة الكونغرس بدخول البلاد بناء على خطابها. وقال إنه "أعرب عن أمله في أن تفي بوعدها وأن الزيارة ستكون فقط لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وكانت طليب قد أكدت أن قرار إسرائيل منعها من زيارة جدتها في الضفة الغربية يعتبر "علامة ضعف لأن حقيقة ما يحدث للفلسطينيين مخيفة".

وصرح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، بأن بلاده "تحترم الكونغرس الأمريكي لكن زيارة النائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر تهدف إلى إلحاق الضرر بإسرائيل".

وأكد نتنياهو في بيان "لا يوجد بلد في العالم يحترم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي أكثر من إسرائيل، لكن برنامج الرحلة أظهر أن نية النائبتين هي إلحاق الضرر بإسرائيل"، بحسب "رويترز".

Rep. Rashida Tlaib says she won't visit the West Bank to see her grandmother after Israel agreed to issued her a permit on humanitarian grounds.



Tlaib said the Israeli govt was imposing "oppressive conditions meant to humiliate me." pic.twitter.com/GhNQ5Sq9wY — AJ+ (@ajplus) August 16, 2019

وأضاف نتنياهو أنه إذا قدمت رشيدة طليب وهي من أصل فلسطيني طلبا لزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة لأسباب إنسانية فإن إسرائيل ستنظر في طلبها ما دامت تتعهد بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.

وكانت القناة "الثانية عشرة" الإسرائيلية قد أفادت بأنه "تقرر منع النائبتين المسلمتين، الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، والصومالية الأصل إلهان عمر، من الدخول إليها في زيارة كان من المتوقع أن تبدأ بعد غد السبت".

وأضافت القناة بأن "القرار بمنعهن اتخذه وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، وقد تم تحويله إلى الجهات القانونية للمصادقة عليه تمهيدا لإعلانه بشكل رسمي".

وقالت القناة بأن "السلطات الإسرائيلية تبحث في كيفية إثبات أن طليب وعمر تؤيدان مقاطعة إسرائيل، من أجل منع زيارتهما إلى البلاد بذريعة قانونية، بموجب التعديل على قانون الدخول إلى إسرائيل، الذي يمنع دخول أشخاص عبّروا عن تأييدهم لحركة المقاطعة، كما بحثت السلطات إمكانية حصر زيارتهما في الضفة الغربية ومنعهما من الوصول إلى القدس وزيارة المسجد الأقصى".