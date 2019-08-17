مالك السفينة المحتجزة في الكاميرون يأمل بإيجاد حل سريع للوضع

أكدت الشركة مالكة السفينة "مارمالايتا" المحتجزة في الكاميرون وعلى متنها بحارة روس، أنه يتوقع التوصل إلى حل قريب للموقف.

برلين - سبوتنيك . وقال في شركة "ماركونسولت سشيفارت" في برلين، والتي تتبعها السفينة ، لوكالة "سبوتنيك": "نحن على اتصال مع عائلات بحارتنا ونأمل في حل للموقف في أسرع وقت ممكن".

كما ذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه يتم بذل كل الجهود مع السلطات في المنطقة لحل هذا الموقف.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت يوم أمس الجمعة، في بيان، بأن القراصنة اختطفوا ثلاثة مواطنين روس قبالة ساحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم. ووفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه في 15 آب/أغسطس، بالقرب من ميناء "دوالا" (جمهورية الكاميرون) تعرضت سفينة دانماركية تابعة لشركة (ولترابالك)، وهي سفينة الشحن "مارماليتا"، وكانت تبحر تحت علم "أنتيغوا و بربودا"، تعرضت إلى هجوم من قبل مجهولين. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لوكالة التوظيف " مارلو نافيغيشين روسيا" من سان بطرسبورغ، أن المهاجمين قاموا باختطاف ثمانية من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة مواطنين روس وخمسة مواطنين ألمان.