بالصور والفيديو... أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح إسطنبول

هطلت أمطار غزيرة على عدة أحياء في إسطنبول اليوم السبت وغمرت المياه البازار الكبير التاريخي في حين قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه في المدينة.

وبدأ هطول الأمطار في وقت مبكر من اليوم السبت، على أجزاء من إسطنبول ثم اشتدت مع حلول الظهر، بحسب تقارير محلية تركية.

وأظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير، أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات.

Rain in Istanbul’s old town quickly turns into a flood that ripps off cobblestone pic.twitter.com/FzG60OX2N9 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 17, 2019

كما تظهر اللقطات المياه تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

© REUTERS / KEMAL ASLAN بائعون يحاولون إنقاذ بضاعتهم في متاجرهم من مياه الفيضانات التي اندلعت إثر أمطار غزيرة هطلت على اسطنبول، تركيا، 17 أغسطس/آب 2019

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية اسطنبول على موقع "تويتر"، إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة أون كاباني في الجانب الأوروبي من المدينة، مشيرا إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.

LATEST — Ferry services canceled throughout Istanbul as heavy downpours affect the city, flash floods reported from lower parts and seafront areas of the city, Kabataş-Bağcılar tram services suspended over flooded trackshttps://t.co/uIKzj4WNSL pic.twitter.com/SSC0mPLNRX — DAILY SABAH (@DailySabah) August 17, 2019

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية اسطنبول، إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة، بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي بكركوي، وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

وقال المركز إن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوغراما على كل متر مربع في حي الفاتح حيث يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.