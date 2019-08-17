أول تعليق من نتنياهو على تهديد نصر الله بتدمير الجيش الإسرائيلي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، التي توعد فيها الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير ألويتهم العسكرية إذا دخلت لبنان.

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم السبت 17 أغسطس / آب: "لا نتأثر بتهديدات نصرالله. إنه يعلم جيدا لماذا يبثها من داخل سردابه".

لا نتأثر بتهديدات نصرالله. إنه يعلم جيدا لماذا هو يبثها من داخل سردابه. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 17, 2019

وقال نصر الله، في خطابه، أمس الجمعة، موجها رسالة للإسرائيليين: "إذا اعتديتم علينا، فإن كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود بأكثر من 500 مرة".

واعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن القرار في حرب يوليو / تموز 2006 كان أمريكيا، وأن مشروع تصفية المقاومة كان مشروعا أمريكيا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت مجرد أداة في الحرب.

وجاءت تهديدات نصر الله في كلمة له في الذكرى الـ 13 لنصر لبنان الاستراتيجي في حرب يوليو / تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أمس الجمعة.

وأكد نصر الله أن إسرائيل كانت ستكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلتها إلى الحرب، وفقا لقناة "الميادين".