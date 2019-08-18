بالصور... حريق غابات يدفع السلطات الإسبانية لإخلاء منطقة بجزر الكناري

دفع حريق غابات في جزر الكناري السلطات الإسبانية إلى إخلاء جزئي لبلدة صغيرة بجزيرة غران كناريا يوم السبت، وفقا مسؤولون، الحريق قد ينتشر على نطاق أكبر.

وبدأ الحريق في بلدة بايسيكو وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقتي مويا وتيخيدا. وقالت الإدارة المحلية، إن بعض مناطق تيخيدا التي يسكنها 1900 نسمة أخليت كإجراء احترازي مضيفة أنها أغلقت الطرق أيضا، وفقا لوكالة رويترز.

#laventanaindiscreta Ánimo a nuestros valientes @BrifPuntagorda junto a @UMEgob jugándose la vida para apagar el fuego en #IFValleseco Todas las lágrimas del mundo para apagar este incendio...Qué tristeza tan inmensa @AT_Brif @mapagob #GranCanaria https://t.co/Wg7fNtxBVW — Maria Montero (@MariaMonteroTFE) August 17, 2019

وتشارك سبع طائرات هليكوبتر في جهود إخماد الحرائق علاوة على عدد من فرق الإطفاء على الأرض.

ويأتي الحريق بعد خمسة أيام فقط من تمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق في نفس المنطقة من جزر الكناري، الذي أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

🔥🔥 ACTUALIZACIÓN | El incendio de Valleseco quema ya entre 400 y 500 hectáreas y obliga a evacuar a 2.000 personas #IFValleseco #IFGranCanaria https://t.co/czU2IKjHdr pic.twitter.com/af8SLhAdUf — Canarias Ahora (@Cahora) August 17, 2019

وفي الوقت ذاته، حذرت خدمات الطوارئ من أن هبوب رياح قوية وموجة حارة وشيكة يمكن أن تعمل على إشعال الجمرات المتبقية صانعة حريقا آخر.

وقال رجال الإطفاء في غران كناريا، إن طائرات الهليكوبتر أرسلت إلى المنطقة.

وفي بيان، قالوا إن الحريق "لا يبدو جيدًا على الإطلاق مع درجة الحرارة والرياح والرطوبة المنخفضة"، وفقا لموقع "كناريز أهورا".

🔴🔴Nuevas evacuaciones por #IFValleseco: Las Calderetas y Cuevecillas y Madrelagua, en el municipio de Valleseco, según informa el 112. Síguelo minuto a minuto: https://t.co/l4z8lwSwVK pic.twitter.com/mH4Bomi8Lc — Canarias Ahora (@Cahora) August 17, 2019

وأضافوا أن "الطائرات التي تقوم بالإطفاء لم تكن متوفرة بسهولة، لأنها عادت إلى البر الرئيسي لإسبانيا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر".

وقال مراقبو الحركة الجوية على حسابهم على تويتر، "إن إحدى هذه الطائرات في طريقها الآن إلى غران كناريا".