اعتقال مالا يقل عن 13 شخصا في بورتلاند خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة لمناهضي الفاشية.

واشنطن – سبوتنيك. وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من أفراد الجماعات اليمينية.

Portland Mayor Ted Wheeler on Trump calling out Antifa: "I'm not concerning myself with tweets coming out of Washington, D.C., and frankly, it's not helpful." pic.twitter.com/wZ4GVcsLil — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 17, 2019

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى موجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، وإنه يدرس إدراج "أنتيفا" على قائمة المنظمات الإرهابية.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019

يذكر أن مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في 2017 و2018، حين وقعت اشتباكات بين اليمينيين والمشاركين في المسيرات المضادة.