مقتل 63 شخصا وإصابة 100 آخرين جراء تفجير استهدف عرسا غرب كابول

لقي ما لا يقل عن 63 شخاصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار استهدف عرسا غربي العاصمة كابول، مساء السبت.

موسكو – سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل وإصابة العشرات في انفجار استهدف صالة أعراس بالعاصمة كابول، مساء السبت، "الساعة 22.40 بالتوقيت المحلي (21.10 بتوقيت موسكو)، وفقا لموقع "تولو نيوز".

Taliban in a statement rejects any involvement in the attack on Kabul wedding hall that reportedly killed at least 40 people. pic.twitter.com/embNkzBHJ1 — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2019

وذكر متحدث الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، في بيان، مساء السبت، أن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم بالمنطقة السادسة، وأن "الانفجار وقع بالقرب من منصة العريس".

WATCH LIVE - TOLOnews reporter Sharif Amiri reports on #Kabul wedding hall blast https://t.co/ZmjmSEH3Q7 pic.twitter.com/Z6yGUDcV5I — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2019

وأوضح شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانفجار وقع بحي ذو أغلبية شيعية من قومية الهزارة".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

Breaking - Death toll rises to 63 in suicide #bombing at Kabul #wedding hall. Interior Ministry spokesman Nusrat Rahimi said more than 180 others were wounded in the blast. pic.twitter.com/a9PD3If3F7 — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2019

ونفت حركة طالبان في بيان لها أي صلة لها بالانفجار الذي استهدف صالة الأعراس.

وكانت المنطقة ذاتها، قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.