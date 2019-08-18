مقتل 11 مدنيا في انفجار عبوة ناسفة مزروعة في ولاية بلخ الأفغانية

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، أن انفجارا كبيرا استهدف الطريق المؤدي إلى ولاية بلخ الأفغانية.

وبحسب الإعلام الأفغاني فإن الانفجار هو نتيجة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في ولاية بلخ.

ولم ترد أي أنباء حتى الأن عن خسائر في الأرواح.