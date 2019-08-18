قائد إيراني: قواتنا الجوية أدت دورا بارزا في مكافحة "داعش"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيران​ي، العميد شاهين تقي خاني، اليوم الأحد أن القوة الجوية الإيرانية أدت دورا بارزا في مكافحة ​الجماعات الإرهابية​ و"داعش" والمنافقين".

ووصف خاني في تصريح له من قاعدة "نوجة" الجوية في همدان غرب إيران، مكانة القوة الجوية للجيش الايراني بأنها منقطعة النظير في توفير الأمن لأجواء البلاد وإبعاد ظلال التكفيريين والمنافقين البغيضة.

ولفت خاني إلى "قيام القوة الجوية الإيرانية بقصف المراكز الحساسة في ​العراق​ بعد 3 ساعات فقط من شن النظام البعثي عدوانه على إيران عام 1980 .

وأضاف خاني قائلا "كذلك عمليّات "كمان 99" وعمليات "اج 3" المذهلة والضربات الكبيرة ضد المنافقين والقوات التكفيرية، والّتي تحقّقت كلّها بروح التضحية والفداء، في ظلّ التخطيط الاستخباري والعملاني الدقيق والمعقّد".