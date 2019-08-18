قائد بحرية الحرس الثوري: وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب التوتر

أعلن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، اليوم السبت أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا" نقلا عن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة.

وقال تنكسيري للوكالة "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبا سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع".

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.