تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة الأفراح غربي كابول

أعلن تنظيم داعش "الإرهابي" مسؤوليته عن الهجوم على قاعة للأفراح وقع ليل أمس السبت وأسفر عن مقتل 63 شخصا، وإصابة 182 آخرين.

ونقل تلفزيون العربية عن بيان للتنظيم أن "تنظيم داعش يتبنى تفجير قاعة الأفراح في العاصمة الأفغانية كابول".

ولقي ما لا يقل عن 63 شخاصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار استهدف عرسا غربي العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي وقع في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 183 آخرين.

وكتب غني في تغريدة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم، على توفير منصة للإرهابيين، اليوم هو يوم للحداد".

وكانت المنطقة ذاتها، قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.