إعلام: رسالة من خامنئي للحرس الثوري تركت أثرها على الخليج

أكد ممثل آية الله علي خامنئي في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، عبدالله حاجي صادقي، أن عزلة وتراجع جبهة الاستكبار أمر واضح ومشهود.

ونوه إلى أن قائد الثورة الإسلامية حملَّه رسالة إلى كوادر حرس الثورة أثناء "تفقده لبعض الجزر الإيرانية بالخليج". وذلك بحسب قناة "العالم".

وقال صادقي في المؤتمر الصحفي لملتقى تعبئة مدرسي الحوزات العلمية، ضمن تهنئته بعيدي الأضحى والغدير:

لم يستمر الغدير تاريخيا سوى لمدة خمس سنوات، ولكن في عصرنا الحاضر، كانت الولاية باعتبارها من أعظم النعم الإلهية، حاكمة على مدى الأعوام الأربعين الماضية، وهذا هو سر الحفاظ على الثورة الإسلامية وعدم انحرافها.

وأضاف: إن مقومات جبهة الاستکبار آخذة في التراجع، في حین أن مقومات اقتدار الثورة الإسلامية تزداد قوة، ونحن نرى العزلة والتراجع في جبهة الاستكبار.

وتابع ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة قائلا:

إن طائرة مسيرة إيرانية حلقت فوق بارجة أمريكية لأكثر من 3 ساعات، وبعدها حطت في أحد الجزر، ورأيتم المعلومات التي نشرتها حول تلك الطلعة الجوية، وهذا يظهر قدرة الثورة الإسلامية.

ولفت صادقي إلى أن قائد الثورة الإسلامية أصدر توجيهاته إلى المسؤولين الإيرانيين خلال الأشهر الأربعة الماضية، وكانت نتيجة هذه المقاومة تحقيق الانتصار في مواجهة الاستكبار، مضيفا:

اليوم أصاب قائد الثورة غرف فكر الاستكبار بالشلل.

وتطرق حاجي صادقي إلى التطورات التي شهدتها منطقة الخليج، وإسقاط طائرة التجسس الأمريكية واحتجاز ناقلة النفط البريطانية، منوها إلى زيارته الأخيرة لمنطقة "نازعات" البحرية، وقال:

قبل أن أتوجه إلى تفقد الجزر الإيرانية في الخليج، تشرفت بزيارة قائد الثورة الإسلامية، وناشدته بأن يقدم توجيهات لي لهذه الزيارة التفقدية، حيث قال [بلغ سلامي وقل لهم لا شلت يداكم لقد قمتم بعمل عظيم].