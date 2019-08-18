إسبانيا تسمح بإنزال مهاجرين من سفينة إغاثة في الجزيرة الخضراء

عرضت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، أن يستقبل ميناء مدينة الجزيرة الخضراء أكثر من 100 مهاجر على متن سفينة إغاثة تقطعت بها السبل قبالة ساحل إيطاليا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العرض الإسباني يأتي بعد انتظار تجاوز أسبوعين لتجد السفينة ميناء يسمح لها بالرسو.

وكانت السفينة التابعة لمنظمة (أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين، ومعظمهم أفارقة، من مياه قبالة ساحل ليبيا وانتظرت لإنزالهم على جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا

وأمر وزير الداخلية الإيطالي اليميني، ماتيو سالفيني، بعدم السماح بإنزال المهاجرين لكنه قدم تنازلا جزئيا، أمس السبت، عندما سمح بمغادرة 27 قاصرا السفينة.

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأسبوع الماضي لإظهار التضامن وإيجاد حل للسفينة.

من جانبها، ناشدت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء الماضي، الدول الأوروبية السماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا.

وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين بالبحر".

وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، وبالتالي إنهم يحتاجون لمساعدة إنسانية وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.