البحرية الإيرانية: جميع مصالح ومعدات العدو في مرمى نيراننا بالمنطقة 

أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، بأن جميع مصالح ومعدات العدو في مرمى نيران القوات الإيرانية بالمنطقة.

وقال الأدميرال خانزادي في تصريح له، اليوم الأحد، إن العدو سعى خلال العام الأخير للإيحاء بعدم استقرار منطقة الخليج ومضيق هرمز، في حين سعينا نحن لإماطة اللثام عن أكاذيبهم من خلال إرساء الأمن المستديم. وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف خانزادي أن "المجموعات الاستخبارية والصاروخية والحرب الإلكترونية قد أكملت سلسلتنا لنكون على اطلاع تام عن أوضاع العدو، بحيث أرغمناهم على أن يقفوا في مناطق بحرية أبعد".

وتابع:

إن عهد اضرب واهرب قد ولى، وفقا تأكيدات سماحة قائد الثورة الإسلامية وأينما كانت هنالك مصالح ومعدات العدو في المنطقة، فإنها تقع في مرمى نيراننا.

وأشار إلى انضمام المدمرة "سهند" والغواصة "فاتح" للقوة البحرية للجيش الإيراني خلال العام الماضي، وقال، إننا نسعى لإحباط مخططات العدو.

كما نوه قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي إلى إرسال 13 مجموعة حربية من قبل القوة البحرية للجيش الإيراني إلى المياه الدولية الحرة خلال العام الماضي، في سياق توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية للسفن التجارية الإيرانية والدول الأخرى.