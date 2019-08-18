مسؤول إيراني: زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى 370 كلغم

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن صالحي قوله "إن ضرورة الاهتمام والاستفادة من الطاقات الداخلية في البلاد وعدم الثقة بأمريكا وأوروبا".
وأشار صالحي إلى أن نواب المجلس طالبوا بتقديم ايضاحات حول الخطوات الأخيرة المتعلقة بتقليص الالتزامات من الاتفاق النووي بعد انسحاب أمريكا، والقدرة على العودة إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، والحاجة إلى تقوية منشآت أصفهان، والاستفادة من قدرات الشباب والنخب في قطاع التكنولوجيا النووية.
ولفت صالحي إلى أنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي فقد تم تنفيذ جميع توجيهات قائد الثورة المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.
وأضاف قائلا "لكن البنود غير الفنية لم تكن من صلاحيتنا، ووزارة الخارجية مسؤولة عنها".
كما اعتبر أن قضية التفاوض مع أمريكا بدأت منذ عهد الحكومة العاشرة وتم متابعتها عن طريق سلطان عمان، ومنذ البداية لم يقبلها قائد الثورة"، مؤكدا إن "الأمريكيين لا يعول عليهم، كما أكد على الاعتراف بحق يران في التخصيب".
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