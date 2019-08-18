كمبوديا تحظر "القمار الإلكتروني"

حظرت السلطات الكمبودية اليوم الأحد ظاهرة ممارسة القمار الإلكتروني المنتشرة في البلاد وخاصة في الصالات التي يديرها صينيون وتنتشر على نطاق واسع.

وقالت رويترز" أن كمبوديا قررت، اليوم الأحد، حظر القمار الإلكتروني، وأدى لدخول استثمارات صينية في مجال صالات القمار بالبلاد.

وقالت السلطات الكمبودية إن مجرمين أجانب يستغلون القمار لممارسة الابتزاز في سبيل المال.

وبحسب الوكالة، أصبحت مدينة سيهانوكفيل الساحلية الجنوبية في كمبوديا مركزا لمارسة ظاهرة القمار ويوجد فيها الكثير من صالات القمار التي يديرها صينيون هناك لتوفير "القمار عبر الإنترنت".

وصدر أمر عن رئيس الوزراء هون سين، جاء فيه: "لجأ بعض المجرمين الأجانب إلى هذا النوع من القمار للغش وابتزاز الضحايا للحصول على المال، سواء كانوا ضحايا من الداخل أو الخارج، الأمر الذي يؤثر على الأمن والنظام العام والنظام الاجتماعي".

وتعتبر الصين حليف وثيق لكمبوديا وهي أكبر مانح لها وأكبر مستثمر فيها.